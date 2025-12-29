Л егендата на българския футбол Мартин Петров посети новия модерен клубен магазин на ЦСКА и не скри вълнението си от посоката, в която се развива отбора. Бившето крило поздрави ръководството за инициативата и подчерта, че подобна крачка е била задължителна за клуб от такъв ранг. „Поздравявам футболния клуб за откриването на магазина, нуждаеше се от такова нещо, ЦСКА е бранд, плановете на клуба да развиват този бранд е правилната крачка. Черешката на тортата е отборът да има резултати“, заяви Петров пред присъстващите.

Мартин Петров пожела на клуба много успехи през новата година и изрази надежда, че голямата мечта на всички „червени“ фенове – новият стадион – скоро ще стане реалност. „Пожелавам успехи на клуба в новата година, да се надяваме следващата година да видим стадиона, който всички чакаме, и да създадем онази уникална атмосфера от финала за Купата“, допълни легендата.

Той се обърна и директно към привържениците на ЦСКА с емоционално послание, призовавайки ги за безрезервна подкрепа, независимо от моментното състояние на отбора. „На всички пожелавам най-вече здраве, бъдете позитивни, не се отказвайте от мечтите си, продължавайте да подкрепяте отбора, дори да има трудни времена и се надявам с вашата подкрепа клубът да се върне където му е мястото“, завърши Мартин Петров.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX