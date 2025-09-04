Анжело Мартино е новият ляв бек на ЦСКА. След дълго години по мъките и провален трансфер на Морган Поати, в крайна сметка „червените“ намериха дългоочаквания ляв бранител, който да бъде титуляр занапред. Той бе привлечен от Нюелс Олд Бойс срещу 400 000 евро и подписа договор за 3 години с „армейците“. 10% от следващ трансфер ще отидат в доскорошния му клуб. Очакванията са именно Мартино да бъде титулярният ляв бек занапред, а Сейни Санянг да е негова резерва. Както е известно, Мика Пинто вече и документално няма нищо общо с ЦСКА.

Кой обаче е Анжело Мартино? Той идва в България на чудесна футболна възраст – 27 години, което означава, че не трябва да го учим на футбол в България, защото вече е натрупал солиден опит в едно от най-силните първенства в света – аржентинското. Роден е на 5 юни 1998 г. в 100-хилядния град Рафаела, известен като Перлата на Запада. Започва с футбола в местния Атлетико де Рафаела, а дебютира през 2017 г. Любопитно е, че най-много мачове в своята кариера Мартино е изиграл с бивш футболист на ЦСКА – колумбийският бранител Рафа Перес, който носи червения екип от 2016 до 2017 г. Двамата са били заедно на терена в цели 61 мача за отбора на Талерес. Така, че навярно Мартино може да е питал Перес какво значи ЦСКА, преди да каже финалното „да“ на 31-кратните шампиони на България.

Той е играл и заедно с големи играчи, като Евер Банега, с когото е бил съотборник в Нюелс Олд Бойс. Или с италианския национал Матео Ретеги, с когото са играли в Талерес. Новата звездна покупка на Арсенал Пиеро Инкапие е бил на терена в 14 срещи заедно с Анхело Мартино, също в тима на Талерес. Също така в Нюелс е бил съотборник с бившия страж на Реал Мадрид и ПСЖ Кейлор Навас. Популярният аржентински нападател Дарио Бенедето също е бил съотборник на новия ляв бек на ЦСКА.

Колкото до треньорите, той е работил в 32 мача с Габриел Хайнце, който му е бил наставник в Нюелс Олд Бойс. Бившият аржентински национал (72 мача за „гаучосите“) със сигурност е помогнал на Анжело Мартино да стане по-добър футболист, защото той имаше доста мачове и като ляв бек в дългата си кариера. Той е влязъл в ролята на негов учител – а новият играч на ЦСКА – в тази на ученик. Все пак Хайнце има запомняща се кариера, като е минал през Спортинг Лисабон, ПСЖ, Реал Мадрид, Манчестър Юнайтед, Марсилия и Рома. Така, че определено знае как да научи даден защитник на тънкостите в играта.

След неговото привличане, в ЦСКА вече има двама аржентинци – Леандро Годой и Анжело Мартино. Новото попълнение обаче няма да заема квота за чужденец извън ЕС, защото има италиански паспорт.

