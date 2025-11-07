Г еорги Костадино бе избран за Palms Играч на феновете при победата над Арда. Той сподели, че плановете му за дербито с ЦСКА са "сините" да спечелят поредни три точки, които да празнуват след края на двубоя.

"Ще го запомня (б.р. мачът с Арда) най-вече с добрия резултат, който постигнахме. Бе мач, изпълнен с единоборства, с много сблъсъци. Смятам, че надделяхме в тези сблъсъци, както и чисто футболно, и напълно закономерно спечелихме трите точки", започна Костадинов.

"Преди всичко на това, че прекарахме вече повечето момчета доста месеци заедно. Когато прекараш повече време с хората около теб започваш да ги опознаваш, започваш да намираш допирни точки и най-важното, че следваме общ интерес, а общият интерес е да върнем Левски там, където му е мястото", отговори халфът на Левски за колектива в отбора.

"Лично на мен най-много ми харесва третият екип, черния. Отговорността е голяма. Знаем, че това е един велик клуб, клуб с много легенди, клуб с най-голямата фенска база. Всеки един от футболистите, а и всеки един работник на "Герена", трябва да дава най-доброто от себе си всеки един ден, за да може да се докаже пред цялата левскарска общност", продължи той.

"Мечтая да обиколя доста европейски столици в мачове за Шампионска лига", бе отговорът на Костадинов на въпрос къде иска да обиколи с новия автобус.

"Плановете ми са да направим един добър мач, който след неговия край да празнуваме поредните три точки. Смятам, че футболистите са подготвени по абсолютно нормален начин, нищо по-различно отколкото с предните съперници. За нас всеки един следващ мач е най-важен. Искам да ги призова да ни подкрепят, както винаги го правят, искам да ги призова да се насладят на мача и се надявам да няма ексцесии, да има една приятна атмосфера за футбол и това, което ме радва много, е, че последните мачове виждам все повече деца на стадиона. Надявам се мачът в събота да бъде поредният пример, в който много семейства идват и си тръгват с една приятна и позитивна емоция", добави опитният халф.