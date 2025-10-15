И спанският отбор е с 29 последователни срещи без допуснато поражение. Това е изравнен рекорд в историята, поставен от тима на Испания в периода 2010-2013 година.

Другият водещ столичен спортен всекидневник АС също отбеляза категоричния успех на испанците: "Беше добра вечер, а феновете във Валядолид искаха голове и Испания им ги даде."

Мадридският Ел Мундо оцени "красивия танц на Педри, който остави Испания на прага на Световното първенство".

Местното издание Норте де Кастия във Валядолид пише: "Педри поведе отбора, а Мерино отбеляза в мач за рекордите на Испания"/БТА.