Името на крилото на Вихрен Лео Пимента набира популярност. 25-годишният бразилец играе много силно от началото на сезона във Втора лига, като до момента в 16 мача има 7 гола и една асистенция. Той вече е бил следен от главните скаути на ЦСКА Методи Томанов и на Левски – Красимир Петров, а вече дори се твърди, че „армейците“ са влезли в контакт за неговото привличане. По този повод „Мач Телеграф“ се свърза с неговия мениджър Джери Перейра.

„Всички тези слухове не влияят добре и на самия футболист. Той е тук само няколко месеца, а вече го свързват с ЦСКА и Левски. Лео Пимента е много добър футболист, но всичко си зависи от него. Трябва да работи още много, за да стигне нивото на грандовете. Ако някой го иска, лесно ще ме намери мен или Мирчо Димитров“, коментира агентът.

БОГОМИЛ РУСЕВ

