"Аз не мисля, че това е удар по шампионските амбиции на Левски. Мисля, че мачът е в кръг от първенството, който е още ноември месец. За победата в този мач се даваха три точки. За победа срещу някои от другите отбори в Първа лига също се дават три точки. Така, че не би трябвало да даде абсолютно някакво отражение този резултат. Тук вече е ролята на треньора, на ръководителите на Левски да знаят, че шампион се става май месец", обяви бившият играч на "сините" Милан Коприваров.

"Ако имаш последователност, цели, ако имаш програма, която да изпълниш и цел да спечелиш титлата, имаш 4-5 месеца да я реализираш. Не искам да споменавам, че ЦСКА 1948 също е фаворит, скрит фаворит с цялата организация и с всичко, което правят до момента. Доста неща има там, които са положителни, работи се добре и се виждат резултатите. ЦСКА също с добра трансферна политика през зимната пауза, с точната подготовка и подбраните трансфери може да се намеси сериозно в титлата заради огромния брой точки, които натрупаха. Лудогорец не ги изключваме, но за мен Левски се остава фаворит, именно заради това, че три точки се дават и шампион се става когато печелиш и малките мачове срещу така наречените по-слаби отбори в групата", отсече той пред БНТ.

"Аз лично харесвам треньора на Левски, защото всеки мач опитва да надиграе в отборите, иска да доминира. Играе бърз, динамичен футбол. Вчера не се получи. "Нека да имат и ЦСКА, Лудогорец, Локомотив Пловдив и Ботев. Така по този начин съм сигурен, че Левски рано или късно ще има нов стадион. Това е основата стадионите да са пълни, да има атмосфера, да идват децата, да се запалят за футбола, да е истински празник. Вчера, за съжаление, откъм футболно естество не беше празник, мач пълен с агресия, това е дервито, това е което феновете искат да виждат, но пък трябва и футбол да се играе, защото виждаме, че нивото на българския футбол не е никак добро и вчера го показаха и двата отбора с прекалено малка футболните качества и достойнства, които видяхме", заяви Коприваров.

Той се върна 20 години назад във времето към паметните мачове на "сините" в Европа.

"Виждам голяма разлика. Ако трябва да бъда честен, без да засягам никой и да обиждам, разликата е огромна, но пътя, както и на опитните футболисти, така и на младите, е пред тях. Младите футболисти на Левски имат нужда малко да стъпят здраво на земята, да се концентрират малко повече върху терена и мисля, че на Левски му предстоят хубави мигове", смята Коприваров.