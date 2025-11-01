М инистерството на младежта и спорта излезе с позиция по повод прекратеното дерби между Локомотив и Ботев Пловдив. От ММС призоваха депутатите да приемат закона за борбата със спортното хулиганство.

„Министерството на младежта и спорта остро осъжда проявата на насилие, която доведе до прекратяването на градското дерби между отборите на Локомотив (Пловдив) и Ботев (Пловдив). Подобни прояви нямат място нито по спортните терени, нито по трибуните.

Министерството на младежта и спорта за пореден път призовава народните представители спешно да приемат Закона за борба със спортното хулиганство, който вече шести месец очаква разглеждане в Народното събрание. Забавянето на това законодателство застрашава сигурността по спортни мероприятия и пречи за изграждането на здрава и отговорна спортна култура у младите хора“, се казва в позицията на ММС.