Ц СКА почете с минута мълчание Димитър Пенев преди днешната си тренировка. Легендата на "червените" и българския футбол почина на 80-годишна възраст.

Тя бе пропусната от шестима футболисти. Това са бразилският вратар Густаво Бусато, колумбиецът Браян Кордоба, камерунецът Джеймс Ето'о, нападателите Йоанис Питас и Леандро Годой, както и новото попълнение Макс Ебонг.

Очаква се въпросните играчи да се присъединят към "армейците" в следващите дни. Трима от четиримата нови на "червените" започнаха тренировки под ръководството на Христо Янев - Андрей Йорданов, Алехандро Пиедриаита и Лео Перейра.

