Бившият футболист на Левски и Лудогорец Мирослав Иванов коментира пред „Мач Телеграф“ предстоящата среща между двата тима. Ттехничният халф заяви, че „сините“ разчитат повече на отборната игра, а „зелените“ на индивидуалната класа. „Очаквам определено да стане един здрав сблъсък и нека, който е по-добър да победи. Двата тима имат доста качества в редиците си. Да, Левски влиза в този двубой като лидер, но разликата е едва две точки и нищо не е ясно. В такива срещи се случва всичко. Ще бъде равностоен сблъсък и затова ще е толкова интересен. Ще има много хора по трибуните и това е радващо. Феновете на Левски ще напълнят стадиона. Винаги е хубаво, когато играеш пред толкова много зрители. Левски в момента, бих казал, че играе малко по-добре. Лудогорец разчита повече на индивидуалната си класа. Те определено имат много качествени играчи в състава си. Левски разчита повече на колектива. Това им помага в много от срещите до този момент. Да, наистина Лудогорец е малко по-разклатен в сравнение с предишни години, но това не бива да успокоява никой. От някои играчи на Лудогорец очаквах малко повече в срещите до този момент. За съжаление те не ги оправдаха, но сезонът едва сега започва. Това ще една от онези наелектризиращи срещи. Не мога да се наема да дам прогноза за краен резултат“, заяви Деко.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

Още мнения четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX