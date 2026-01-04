Л егендата на Левски Михаил Вълчев коментира пред „Мач Телеграф“ актуални теми свързани с клуба. Той изрази и съжалението си от загубата на Димитър Пенев. „Цунами е добър футболист и даде много на Левски. В последно време в доста от мачовете беше на скамейката. В Левски има, според мен, малко качествени защитници, а той беше сред тях. Можеше да играе и като централен бранител. Като, че ли за него е плюс да отиде в Турция. Според мен сумата, която Левски ще получи, е малка. Говори се за около 150 хиляди евро, но явно така са преценили от клуба. Договорът му изтичаше. За мен можеше да върши работа и занапред, но явно шефовете са решили друго. Той даде всичко от себе си за Левски и трябва да му го признаем. Освен това и Патрик Мислович напусна. Той показа някои добри игри, но не получаваше толкова често шансове. В средата на терена имаме доста хора. В някои от мачовете игра силно, но не е незаменим. Няма да се отрази толкова неговото напускане, защото има кой да го замени. Надявам се 2026-та да е щастлива за Левски и за нас. Дай Боже, да станем шампиони най-накрая".

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ