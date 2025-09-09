Mладежите на България не успяха да победят Азербайджан при визитата си в Баку и завършиха при резултат 1:1 на "Далга Арена" край столицата Баку. И двете попадения на Каспийско море паднаха в края на първата част, когато Емир Рустамов откри с глава след центриране от фал, но в 44-ата капитанът Никола Илиев изравни резултата. Българските футболисти на Александър Димитров създадоха много нападения и ситуации, но пропуски и решителни намеси на вратаря им - Хашимов, направиха така, че да не се приберем с трите точки от азерската страна.

През втората част големи пропуски направиха Борис Димитров и Цветослав Маринов. През октомври "лъвчетата" продължават европейските квалификации с мачове срещу фаворита в гурпата Португалия и селекцията на Чехия.

"Лъвчетата" стартираха по-настъпателно, а още в първата минута удар на Никола Илиев беше блокиран. Отборът на Александър Димитров притисна опонента, но не последваха опасности пред вратата на Хашимов. В 10-ата минута пък Рихад Абасов опита центриране отляво, като топката се завъртя към вратата на Божев, който изби в корнер, но удари гърба си в страничния стълб, след което изпита болки. За щастие, те не бяха такива, че да го извадят от игра и вратарят на Славия Прага и националният отбор продължи игра.

След малко повече от четвърт час игра пред капитанът Илиев се отвори нова възможност за реализиране, след като отправи силен удар, но Хашимов парира с две ръце. След два корнера се стигна до възможност за удар на Теодор Иванов с крак, но бранителят на ЦСКА беше блокиран от защитник на азерите. След половин час игра младежите създадоха красиво нападение, след като Никола Илиев с гръб към вратата и пета изведе вдясно Кристиян Балов. Играчът на Славия беше непокрит и стреля по диагонала, но в левия страничен стълб на вратата на опонента.

Три минути преди края на първата част домакините откриха резултата на "Далга Арена". Емир Рустамов се освободи от опеката на Борислав Рупанов при центриране от фал и насочи с глава, като ударът му беше неспасяем за Алекс Божев - 1:0. В края на първото полувреме младежите на България изравниха резултата, а точен беше Никола Илиев. Капитанът се озова сам срещу Хашимов и го преодоля, след което отправи удар с десния крак и матира стража на съперника.

През втората част нашите имаха претенции за дузпа, след като Никола Илиев надигра Сюлейманов с финт и топката докосна ръката му, ала реферът не посочи бялата точка. В 58-ата минута след центриране от статично положение топката отиде при Михаил Полендаков. Бранителят на Шефийлд Юнайтед стреля силно, но встрани от азерската врата. Четири по-късно Илиев проби отдясно навътре и шутира силно с левия крак, но не уцели вратата на Хашимов. При ответното нападение Божев спаси удар на Хайлал Алиев. Петко Панайотов се появи като резерва и отправи свиреп удар към вратата на домакините, но стражът изби в корнер. След него Божидар Рупанов свали с глава към Цветослав Маринов, който беше сам на няколко метра, но не направи добро докосване с топката и я прати аут.

Александър Димитров пусна в игра Николай Златев и Борис Димитров, а двамата мигновено комбинираха, като Златев пусна назад с глава при корнер за Димитров, но нападателят ни не успя да уцели вратата на Азербайджан. В последната минута Хашимов направи ново спасяване след удар с глава на Георгиев след фал. В добавеното време Алиев отправи силен удар отляво, но Божев спаси.

АЗЕРБАЙДЖАН: 1. Хашимов, 15. Мамадов, 5. Рустамов, 20. Сюлеймали, 17. Ахмадзада, 23. Шахнияров, 8. Сюлейманов, 3. Абасов, 14. Алиев, 9. Салиянски, 11. К. Алиев

БЪЛГАРИЯ: 23. Божев, 5. Полендаков, 6. Георгиев, 14. Иванов, 15. Папазов, 22. Митков, 16. Маринов, 10. Илиев, 18. Балов, 11. Рупанов, 13. Лазаров

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX