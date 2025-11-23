Левски излиза за задължителна победа срещу Монтана след грешния ход срещу ЦСКА в миналия кръг, както и след поредния неуспех вчера на най-близкия си преследвач ЦСКА 1948, който загуби катастрофално в Кърджали. Поне според статистиката по-подходящ съперник за възвръщане на самочувствието на „сините“ не може да има. Тя показва, че в историята си те нямат друг съперник в елита, на когото не са позволявали да ги победи за първи път в продължение на толкова много мачове – цели 23. А съперниците, срещу които Левски е играл в елита – от 1937 година насам са цели 77. На всеки от останалите 76 са му били необходими по-малко от споменатите 23 мача, за да стигне до първата си победа над „сините“ за първенство.
Цялата разработка четете в хартиеното издание на "Мач Телеграф"
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX