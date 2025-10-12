С елекционерът на Турция Винченцо Монтела беше доволен от представянето на отбора си срещу България. Турците си тръгнаха с победа с 6:1 от София и се реваншираха за загубата с 0:6 от Испания в предишния кръг на световните квалификации.

„Първото полувреме беше трудно за нас и завършихме при 1:1. Особено тогава имаше неща, които не ми харесаха. След това реагирахме и много бързо поведохме в резултата. Вкарахме бърз гол за 1:2, но по-важното е, че започнахме да печелим единоборствата. През първите 10 минути на второто полувреме вкарахме три гола и това беше много важно. За такъв период от време да отбележиш три гола, няма как да не повлияе. Искахме да диктуваме темпото, да натискаме и тези минути в началото на втората част показаха какъв отбор сме“, коментира Монтела.