Ч ерно море пусна в продажба билетите за двубоя с ЦСКА. Двата тима се изправят един срещу друг във Варна на 6 декември от 17:30 часа. Пропуските са на цена от 15 лева.

Ето какво пишат “моряците”:

Черно море пусна в продажба билетите за домакинството на ЦСКА от 19-ия кръг на Първа Лига. Цената им е 15 лева и могат да бъдат закупени в мрежата на Ивентим. Те ще се продават и в деня на мача, като касите на стадион "Тича" ще отворят три часа преди първия съдийски сигнал. Срещата между Черно море и ЦСКА е в събота, 6 декември от 17:30 часа.

https://www.eventim.bg/…/cherno-more-cska-varna…/event.html

