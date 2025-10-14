Нападателят на Левски Мустафа Сангаре се оплака от расистки обиди в социалните мрежи, при това от фен на Левски. Повод за огорчението на тарана е пост в Инстаграм от потребител с профил P.D, в който Сангаре е наречен „черния Адолф Хитлер“, а постът е съпроведен с четири емотикона – маймуни. „Зад мониторите те говорят много, но в с мен или мълчат, или искат да се снимаме“, написа Сангаре в отговор на обидите.

В момента Сангаре е с националния отбор на Мали за световните квалификации. Мали със Сангаре постигна безапелационна победа с 2:0 при визитата си на Чад, а в неделя не влезе в игра при разгрома над Мадагаскар с 4:1. Това е втори случай на расистки нападки в Левски в последно време. Близките на португалеца Алдаир бяха подложени на обиди по време на реванша на Левски с Брага. Малка група запалянковци на „сините“ реши да ги изгони от сектора с фенове на Левски. Впоследствие от клуба накараха въпросните ултраси да се извинят на Алдаир и неговото семейство. Самият Алдаир прие извиненията и подмина инцидента без да прави проблеми на отбора.

Мустафа Сангаре е много активен в Инстаграм и непрекъснато публикува снимки от мачове или тренировки на Левски. Има и доста последователи, което го прави лесен обект за атака от страна на зле настроени фенове от различни отбори.

Припомняме, че наскоро Левски отхвърли сериозна оферта за нападателя. Самият футболист прие решението на клуба, което накара треньора Хулио Веласкес да признае неговия професионализъм. „Преди мача с локо Сф ми каза, че не е мигнал. Но като изключителен професионалист разбра и прие решението на Левски“, каза Веласкес тогава.

