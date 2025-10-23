З ащитникът Кристиан Димитров все го удря на размисъл и не е дал отговор на предложението за нов договор. До този момент шефовете на Левски са имали две срещи с Лъчезар Танев, който го представлява. Първата бе покрай дербито с Лудогорец, което завърши без победител, а втората се е провела сега в паузата за националните отбор, когато Танев трайно се задържа у нас. На „Герена“ на този етап смятат, че са дали най-доброто, на което са способни и се надяваха, че бързо ще намерят общ език с Димитров. Ситуацията обаче не се оказва толкова лесна, колкото смятаха.

Димитров е един от двамата играчи, чийто договори изтичат през лятото и Левски иска да ги задържи. Другият е Цунами. Там обаче се смята, че ситуацията е въпрос само да подпис. Бразилецът бил готов да остане поне за още един сезон и при орязана заплата.

Според запознати Кристиан Димитров е възможно да не бърза заради интерес към него от страна на чужди отбори. До този момент той е играл навън за 2 клуба – Хадук и ЧФР Клуж. При хърватите нещата не му се получиха, а румънците го отпратиха, нищо че стана шампион на страната с тях.

Още новини четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

