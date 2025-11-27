М ладежкият национал на България Теодор Иванов отново ще сложи капитанската лента на ЦСКА.

21-годишният централен защитник ще замени наказания Адриан Лепеня за съботното гостуване на Спартак (Вн) в мач от 17-ия кръг на първенството. Именно испанецът е титулярният капитан на „червените“ през този сезон. В негово отсъствие обаче треньорът Христо Янев дава тази отговорност на Иванов. Синът на Валентин Илиев бе на висота при успеха с 1:0 във вечното дерби срещу Левски. От началото на шампионата талантът има 10 мача за „армейците“, като в 6 от тях е бил титуляр.

Очакванията са, че Янев ще направи още две промени в стартовия си състав, в сравнение с футболисти, които започнаха срещу Ботев (Пд) в последния кръг. Отдясно на отбраната се завръща Пастор, който ще замени Иван Турицов, след като изтърпя наказанието си. Петко Панайотов пък отново ще бъде титуляр за сметка на разочаровалия срещу „канарчетата“ Улаус Скаршем.