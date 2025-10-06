Н ационалът Станислав Шопов, който сега играе в хърватския Осиек, изрази благодарност към волейболния тим, спечелил сребърни медали на световното, като едновременно с това сподели, че за него е професионално предизвикателство да играе срещу Турция и Испания.

Атакуващият халф застана пред медиите в Правец, където се подготвят „трикольорите“ за квалификационните срещи.

„Искам да поздравя целия национален отбор по волейбол, гледахме и следяхме през цялото време, това е голям успех за България, ние сме горди и се надявам и ние да постигнем подобен тип успехи с такъв колектив, малко ни липсва и е важно всички да сме позитивни“, сподели Шопов.

„Винаги се изисква време за промяната, но дисциплината винаги е била на високо ниво, отношенията между нас са били както трябва, всеки е давал максимума от себе си.“

„Има невероятни футболисти в Турция и Испания, ние също разполагаме с добри играчи. За мен е предизвикателство да играем срещу тях, а времето ще покаже как ще завършат мачовете“, каза още Слави Шопов.