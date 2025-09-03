С елекционерът на националния отбор по футбол на България Илиан Илиев говори на официалната пресконференция преди двубоя на "лъвовете" срещу Испания в среща от световните квалификации. Специалистът наблегна на класата на съперника и открои подкрепата на феновете и труда на играчите като ключови за предстоящия сблъсък.

"Испания е силен отбор и не трябва да се концентрираме върху един футболист. Мога да изброя още 10 имена освен Ламин Ямал, като имаме респект. Футболът е колективна игра и не можем да се концентрираме двама-трима да пазят един. Подготвени сме, имахме най-краткия лагер преди такъв мач. Ще гледаме да сме компактни и организирани", започна той.

"Нашият отбор не е играл скоро пред толкова много публика у дома. В Пловдив беше стадионът пълен в Лигата на нациите. Надявам се импулсът от публиката да е в правилната посока. Има и други моменти – футболисти да се поддават на напрежението. Има разлика в класите, но когато отбор и публика са били заедно дори и срещу силни отбори като Испания, сме постигали добри резултати", продължи специалистът.

"Футболистите са достатъчно зрели, за да разберат срещу кого играят. Има осезателна разлика между класите. Наблегнахме на това, че и малко да направиш в такива мачове, може да се забележи. Трябва да бягаме повече и да имаме голямо желание. Нужно е да си помагаме и да сме повече отбор от друг път. Играчите знаят това, но това са фактите", добави Илиев.

"Със сигурност, който и да беше на моето място, това щеше да е най-важният мач в кариерата му. Това е и за голяма част от играчите. Не обичам хипотетичните въпроси. Има много работа, за да говорим какво ще постигнем. Не искаме с много приказки да отидем в другата крайност и да се пренавиваме. Това е най-важният мач в кариерата може би на играчите. Излизаме за позитивен резултат, знаейки срещу кого играем", коментира националният селекционер.

"Противниците ни не бяха от тази класа досега, но имаме само една тежка загуба дотук – от Северна Ирландия. В другите срещи имаме две победи, пет равни и една загуба, макар и срещу противници, които не са били на това ниво. Искаме добър резултат, но футболистите трябва да се трудят и го знаят", заяви наставникът

"Ако говорим за силата на Испания, играчите ги познават. Имат една основа от футболисти, които постоянно играят. Лукас Петков пропусна тренировка заради проблем, но е единствен. Медицинският щаб не ни е казал още дали ще го ползваме, ще решим малко по-късно днес. Имаме основа какъв да бъде съставът. Имаме 3-4 поста, където ще видим кой ще е по-добрият вариант. Имаме проблем с централните защитници, че не са играли много, а другото са млади момчета. Съмнения по състава има. Денят е дълъг", завърши Илиан Илиев.

