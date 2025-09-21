Н ационалната агенция по приходите ще даде в сряда пресконференция, на която ще бъдат извадени подробности за акцията, която доведе до санкциите от по 10 000 лева на 46 футболисти, шефове и деятели. А докато не я платят са със спрени права. Имената на издънките са излезли, след като е била направена проверка в компаниите, които се занимават със зaлози.

И се е видяло от какви акаунти, които съвпадат с ЕГН на действащи играчи, треньори и шефове е било залагано. "Да, вярно е това, което изтече по медиите. Самото решение стана публично достъпно. В него ясно е посочено от кога са мачовете, на които е залагано - от 9 кръг на Първа лига и 10 кръг от Втора лига. Говорим за сезон 2024/2025. Има разследващи органи, които си вършат работата. Повече не ме питайте, не е моя работа", обяви секретарят на Спортно-техническата комисия Неделчо Михайлов, цитиран от "Блиц".

Стана и ясно кои мачове са издънили маниаците. Това са следните двубои:

Сезон 2024/25

Първа лига, 9 кръг:

Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948 0:2

Хебър - Септември 1:2

ЦСКА - Берое 1:0

Лудогорец - Локомотив София 2:0

Славия - Левски 0:1

Спартак Варна - Черно море 0:2

Крумовград - Ботев Враца 3:0

Арда - Ботев Пловдив 1:0

Втора лига, 10 кръг

Спартак (Плевен) - Монтана 2:1

ЦСКА 1948 II - Марек 2:0

Фратрия - Миньор Перник 1:1

Несебър - Лудогорец II 2:2

Дунав Русе - Етър 1:4

Ловеч - Ботев Пд II 3:1

Добруджа - Струмска слава 3:1

Спортист Своге - Беласица 1:1

ЦСКА II - Янтра 0:0

Пирин Бл - Локомотив Горна Оряховица 2:0