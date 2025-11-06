"ПФК Монтана се разделя по взаимно съгласие с нападателя Виктор Добрев", съобщиха от клуба чрез официалния си профил в социалната платформа Фейсбук. "20-годишният футболист сподели желанието си да продължи кариерата си в отбор, където ще има възможност за повече игрови минути.
Благодарим на Виктор за професионалното му отношение и отдадеността, с която защитаваше синьо-белия екип. Желаем му здраве и успех в бъдещите предизвикателства!", добавиха от лагера на Монтана.
