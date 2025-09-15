Л евски излезе с официално становище в своя сайт, в което заяви, че от БФC са отказали да назначат чуждестранни съдии на двубоя с Лудогорец. “Сините” са изпратили писмо към футболната ни централа през миналата седмица, в което са помолили да бъде разгледана възможността за назначаването на рефери от чужбина. В отговор от БФC са заявили, че Съдийската комисия е приела решение да не допуска назначаването на чужденци да свирят мачове от българското първенство.

Левски публикува и двете писма в сайта си. Дербито между “сините” и Лудогорец е този петък (19 септември) от 20:30 часа и противопоставя първия срещу втория във временното класиране.

Ето какво пишат от Левски:

На 10.09.2025 ПФК „Левски“ изпрати официално запитване до Съдийската комисия към БФC относно мача срещу ПФК „Лудогорец 1945“ на 19.09.2025 г., с което потърси и възможности за диалог по темата чуждестранни съдии за определени ключови срещи в българския шампионат.

Ето извадка от писмото:

„С настоящото искане не поставяме под съмнение професионализма и добросъвестността на българските съдии. Намерението ни е да свалим излишното напрежение върху Съдийската комисия и реферите, на които би бил делегиран нарядът в дните преди и след срещата, както и да осигурим максимално спокойна среда, в която фокусът да остане изцяло върху спортно-техническата страна на мача.“

В получения отговор Съдийската комисия информира:

„След извършен обстоен преглед на действащата нормативна уредба и практиката на БФC, както и с оглед гарантиране на единни критерии, подготовка и развитие на българските футболни съдии, СК при БФC е приела решение да не допуска назначаването на чуждестранни арбитри за мачове от българските първенства и турнири.“

Комисията допълва, че последователното спазване на този принцип е „условие за прилагането на еднакъв критерий към всички клубове, без да се създават изключения или предпоставки за неравнопоставеност.“

ПФК „Левски“ още веднъж заявява, че уважава институционалния ред и труда на българските съдии. Същевременно считаме, че отговор, който не влиза в диалог по конкретните аргументи и априори изключва всяка възможност за изключение при срещи с висок обществен интерес, не е удовлетворителен нито за клуба, нито за нашата публика.

Убедени сме, че „еднаквият критерий“ следва да включва и прозрачен, предварително регламентиран ред за извънредни случаи, когато това би допринесло за по-спокойна среда и по-високо обществено доверие. Клубът ще продължи да търси допустимите по правилник възможности тази тема да бъде обсъдена в рамките на БФC, както и да предложи конкретни процедурни стъпки, за които ще потърси подкрепа и от останалите членове на футболния cъюз.

