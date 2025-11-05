К апитанът на Лудогорец Антон Недялков заяви, че предстоящият мач с Ференцварош не е реванш, а ново и строго индивидуално предизвикателство. „Не бих нарекъл реванш мачa с Ференцварош, за мен всеки мач е строго индивидуален, миналия мач беше различен. За нас е важно да играем като отбор и да върнем лицето на Лудогорец, което не се вижда много добре“, сподели Недялков.

„Когато започваш, ти не очакваш, че винаги ще бъдеш победител, но винаги трябва да си готов за такава ситуация. Ние имаме нужните възможности и ресурс, за да излезем от тази ситуация, ние трябва да свършим работата си на терена. „За нас всеки мач в момента е толкова важен, защото на нас са ни нужни самочувствие и увереност, за да печелим“, завърши Недялков.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX