В ихрен Сандански и Дунав Русе не се победиха в първи мач от 5-ия кръг от Втора лига, завършвайки 0:0 в Сандански. Срещата беше изпълнена с много нерви и напрежение, което се породи още от началото на мача.

Двата тима стигнаха до много големи шансове, но домакините изпуснаха по-чистите ситуации в срещата, след като Георги Китанов се намеси на няколко пъти решително.

Към края на срещата феновете на Вихрен имаха претенции към рефера Ивайло Ненков за дузпа, която не бе отсъдена, след което започнаха да летят бутилки към терена и пистата на Градския стадион в югозападна България.

В добавеното време Атанас Килов от домакините беше изгонен с директен червен картон след каратистки ритник в гърдите на играч на „драконите“, а след последния съдийски сигнал на мача фенове на домакините продължиха да хвърлят бутилки към пистата и терена.