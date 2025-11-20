Д окато всички чакат Лудогорец да обяви своя нов треньор, от Разград разкриха друга новина – новите договори на Серджио Пад до 2027 г. и на Квадво Дуа до 2028 г. Особено впечатляващ е контрактът на Дуа, който е забележете, за още цели 3 години. Тук говорим за футболист, който този сезон няма нито една минута заради контузия, а не е играл официален мач за „орлите“ от 22 май 2025 г., когато Лудогорец спечели Купата на България срещу ЦСКА, а Дуа започна като титуляр. Това прави повече от половин година. От Разград обявиха официално: „Швейцарецът вече тренира наравно със съотборниците си и скоро ще бъде на разположение на треньорския щаб“. Колко е това скоро, остава да гадаем. По-скоро обаче не изглежда логично да го видим на терена до края на годината.

Още четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX