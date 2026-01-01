П ФК ЦСКА честити новата година на своите привърженици и увери, че в клуба се работи усилено за бъдещето - със силен първи отбор, развитие на млади таланти и стабилни основи за дългосрочен успех.

"Армейци, Посрещаме новата година с вяра, характер и онази червена страст, която ни обединява навсякъде. Благодарим ви за безрезервната подкрепа до последната минута на всеки мач!

През идната година ще продължим да работим целенасочено и смело за бъдещето на ЦСКА - със силен първи отбор, развитие на млади армейци и стабилни основи за дългосрочен успех.

През 2026-та нямаме търпение отново да се съберем в своя изцяло нов дом - място, достойно за историята, духа и мечтите на червената армия.

Пожелаваме ви здраве, успехи и много поводи за радост с любимия клуб.

Честита Нова година! Само ЦСКА!", написаха от клуба на профилите си в социалните мрежи.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX