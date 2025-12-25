Е сенния дял завърши преди няколко дни с мача Берое-Лудогорец 0:4. Сега ще опитаме да го разгледаме през призмата на цифрите, които ще ни покажат, че видяхме доста изненади, рекорди, интересни и невиждани неща. За някои от тимовете почти всичко бе хубаво, за други лошо, но при всички имаше по нещо знаково.

Левски – 19 мача и 14 победи

Ще започнем с това, че „сините“ за първи път от сезон 2008/09 ще зимуват на първото място. 14-те шампионатни победи досега са надхвърляни само през есента на 1973 година, когато тимът печели 15 от общо 17 шампионатни мача. Като прибавим Купата на България и евротурнирите победите стават 18, което е изравнен рекорд в историята на клуба. Хулио Веласкес пък стана първият чуждестранен треньор, изкарал пълна календарна година в Левски от 60 години насам. За последно това бе постигал чехът Рудолф Витлачил през 1965-а. Иначе ако търсим символика посочваме,че 19-те мача и 14-те победи в тях правят сакралната година – 1914-а.

ЦСКА 1948 – 5-цата срещу Лудогорец

За втория в класирането безспорно най-забележителното през есента беше победата над Лудогорец с 5:4. Така ЦСКА 1948 стана едва вторият тим в елита, който вкара 5 гола на „орлите“ в един мач. Първият е Пирин Бл при онази сензационна победа в Разград с 5:3 в края на 2021 година.

Лудогорец – За 1-и път извън 3-ката и без победа в Топ 6

За първи път в историята си тимът ще зимува извън първите две места в класирането. Вече споменахме при разглеждането на ЦСКА 1948, че получи за втори път в историята си 5 гола в един мач от елитната ни дивизия. Също за втори път, тимът записа 5 поредни шампионатни мача без победа (този път важни, за разлика от първия такъв случай в края на миналия сезон).

За първи път през есенния дял от сезона Лудогорец не успя да вкара гол нито на ЦСКА, нито на Левски. Друго нехарактерно за отбора е, че до момента няма победа над нито един от останалите тимове в Топ 6. Шампионите загубиха от ЦСКА 1948, а направиха равенства с Левски, Черно море, Локо Пд и ЦСКА. И петте мача обаче бяха гостувания, а Лудогорец ще има предимството да им е домакин през пролетния дял на редовния сезон.

Черно море – 500 мача на Илиан 7 пъти непобеден от ЦСКА

С изтичането на 2025-а, Илиан Илиев направи 8 пълни поредни години начело на тима. Стана треньорът с най-много мачове в елита като изпревари Димитър Димитров. Първи стигна и до 500 мача в елита. Черно море направи 0:0 с ЦСКА като гост и го победи с 2:0 като домакин, като така серията на „моряците“ срещу „червените“ вече възлиза на 7 поредни шампионатни мача без загуба – абсолютен рекорд в клубната история.

ЦСКА – 1 победа в 11 мача

„Червените“ записаха най-лошият старт в историята си като до 11-я кръг имаха само една победа – нещо невиждано и нечувано и в най-драматичните периоди от историята на клуба. Арда се възползва и записа първата си шампионатна победа над „червените“, Душан Керкез също направи най-слабият треньорски старт в историята на клуба. В края на есента тимът се стабилизира, а Леандро Годой може да повтори Петър Жеков, като стане в два поредни сезона голмайстор на първенството и с Берое и с ЦСКА.

Локо Пд – 0:4 от Ботев и 2000 мача в елита

За съжаление най-запомнящото се в Локо Пд тази есен бе служебната загуба от дома от Ботев Пд, след като фен на тима удари с бутилка вратаря на Ботев Пд Даниел Наумов. Това се случи за втори път в историята след 11 години пауза, когато заради бомбички на терена пак бе прекратено пловдивско дерби на „Лаута“. А до прекратяването на мача тази есен резултатът бе 1:1, но замина в историята като 0:4. Друг факт за историята е, че първите 8 гола за тима в първенството през този сезон бяха с различни автори. „Смърфовете“ станаха и шестият тим, който достигна до 2000 мача в елитната дивизия.

Славия – Незапомнен от 18 години есенен финален щурм

При Славия числото е 18. От толкова години не се бе случвало „белите“ да завършат есенния дял с 11 поредни шампионатни мача без загуба. За последно така стана през сезон 1997/98. „Белите“ започнаха зле при Загорчич, но се преобразиха при Ратко Достанич. Във въпросните 11 мача в края Славия записа 6 победи и 5 равенства. Тази бройка е рекордната за есенния дял в този тип серия. Освен Славия 11 пъти поред не падна и Лудогорец между 19 юли и 18 октомври.

Локо Сф – Играч с 39 минути и два червени картона

При Локо Сф знаковите неща бяха две. Първо – ужасната форма като домакин. До успеха над Ботев Пд у дома в последния кръг тимът на Станислав Генчев имаше само една победа у дома, което бе най-зле в цялата първа лига. Другото се касае до един бивш вече футболист на отбора Христо Митев. За 39 минути игра целия сезон той успя да си изкара два червени картона – все в мачове, в които влизаше като резерва. Така стана при 1:1 с Арда в Кърджали и при загубата от Септември с 0:1.

Ботев Вр – само 0:0 в регионалното дерби

Тук невижданото в историята досега са двете нулеви ремита в Северозападното дерби, което никога в историята си не е било толкова постно. Врачани бяха по-близо до победата и в двата мача. В първия изпуснаха дузпа, а във втория не се възползваха от над 20 минути игра с човек повече.

Арда – 1-и триумф в Разград и на „Лаута“, рекордна 5-ца над Ботев Пд

При Арда историческите неща бяха повече. На първо място дебютния успех над Лудогорец. Той дойде сензационно и то в Разград – с 3:2. Другото историческо в първенството бе свързано с гостуванията в Пловдив. Арда записа най-голямата победа като гост в историята си – 5:0 над Ботев Пд в началото на сезона. След това победи и Локо Пд на „Лаута“ с 2:0. Там това бе първи успех, като тимът от Кърджали до този сезон нямаше дори отбелязан гол.

Ботев Пд – 7 домакинства не стигнаха за победа

Тимът за първи път в историята си не спечели първите си 7 домакински мача. Наистина кошмар, какъвто не е имало и в годините на най-страшните кризи. В този период бе изравнено и най-тежкото домакинско поражение на Колежа – 0:5 от Арда. С толкова тимът падна и от ЦСКА 1948 през миналия сезон

Спартак Вн – Край на 64 години чакане за точка на гости на ЦСКА

При Спартак Вн най-знаковото беше първата спечелена точка при визита на ЦСКА от 64 години насам. Двубоят завърши 1:1 на „Васил Левски“, като за последно „соколите“ бяха отлитали непобедени след визита на „червените“ от 1961-а година когато печелят с 1:0. За отбелязване е, че и клъвнаха за първи път точка и от мач с Лудогорец и то в Разград – 1:1.

Берое – 1-и чужденец с 2-и шанс при треньорите

Тук историческото е свързано с любимеца на феновете – Хосу Урибе, който е първият чуждестранен треньор, който стига до втори период начело на клуба.

Монтана - 10-ка от Левски, но и 300 гола в елита

При тима от „Огоста“ може да отчетем, както и при Ботев Вр, нулевите ремита и в двете издания на Северозападното дерби, рекордните 10 получени гола в двата мача от Левски (0:5 и 1:5), както и че тимът стигна до 300 вкарани и 500 допуснати гола в елита.

Септември - 7-цата на „Герена“

През тази есен тимът записа най-тежката загуба в историята си в елита – 0:7 от Левски на „Герена“.

Добруджа - Първи обрат с 10 души

„Жълто-зелените“ не изпратиха силна есен и ще зимуват последни, но направиха нещо положително и невиждано в историята на клуба – обрат с 10 души. В домакинството срещу Славия във Варна те губеха с 0:1, а бяха останаха с човек по-малко в 25-ата минута след изгонването на Богдан Костов. Въпреки това с 10 души направиха обрат до 2:1 с два гола на Лукас Кардосо.

