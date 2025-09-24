А лександър Димитров е новият селекционер на националния отбор! Това бе официално обявено на на пресконференция след заседание на Изпълнителния комитет. Договорът му е за две години, за което "Мач Телеграф" вече писа. Мястото на Димитров в младежкия тим до 21 години ще бъде заето от Тодор Янчев, като двамата ще работят съвместно.

"Надяваме се на положителни резултати като начин на игра, като резултати, като структура Голяма част от футболистите, които сега са в мъжкия отбор са минали през него", сподели президентът на централата Георги Иванов. "Целта на ръководството след тези квалификации е да се създаде боеспособен отбор, който септември месец започва Лигата на нациите и да се подготвим за следващите квалификации за Европейско първенство", продължи Иванов.

"Тодор Янчев е младежки селекционер и ще работи съвместно с Александър Димитров. Трябва футболистите да могат да се адаптират по-лесно към ситуацията", разкри Георги Иванов.

"Имахме и други варианти. Сега е труден период. Треньорите имат договори, трябва да ги разтрогват. Предвид и тежката ситуация, предстоят мачове срещу Турция и Испания. Някои треньори искаха да поемат отбора след Нова година, други след тези два мача, които ни предстоят", добави той.

"Ние преценихме, че той е най-подходящ и той заслужи своето място. Пожелавам му успех. Този успех ще бъде за всички българи. Много е трудно да направим боеспособен отбор. Първите четири отбора в класирането са подписали декларации, че няма да използват български футболисти", заяви Гонзо.

"Треньорската професия е жестока. Ние си даваме сметка срещу какви отбори се изправяме. Няма да търсим резултати на всяка цена. Не искам да изглеждаме така, както в тези два мача. Сигурен съм, че имаме по-голям капацитет. Спряхме пропадането при предишния треньор. Пожелавам на Александър Димитров да бъде треньор 10 години и да постигне по-големи резултати от всички предишни треньори."

"Причината да имаме такива футболисти са лошата материална база, целия процес с тези такси", продължи Георги Иванов.

"Не мога да коментирам неща от кухнята на отбора. Не съм присъствал. Сега идва нов треньор, който ще постави нови условия, нов ред, нова дисциплина. Футболистите трябва да знаят, че когато дойдат да играят за България е чест и гордост. Бяхме много разочаровани след мача с Испания. Имаме шест фала срещу Испания, а испанците имаха 17. Не можехме да се противопоставим по никакъв начин. Понякога трябва да се вземат тежки решения, за да се спре пропадането", добави той.