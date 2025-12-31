2025 година завърши с треньорска раздяла в елита. Новакът Добруджа се раздели по взаимно съгласие със старши треньора Атанас Атанасов и щабът му - Стефан Дончев и Даниел Георгиев, съобщиха официално от клуба. Орела води Добруджа в два периода за общо 99 мача, а междувременно беше и спортен директор на клуба.

Към момента тимът от Добрич е на последното 16-о място в Първа лига с едва 12 точки, като от 19 срещи записа три победи, три равенства и 13 загуби. "Благодарим им за професионализма, работата и приноса към отбора през периода, в който бяха начело на клуба. Пожелаваме им успех в бъдещите им начинания", написаха от клуба.

