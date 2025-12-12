Б лаготворителен турнир по футбол в подкрепа на легендарния голмайстор и треньор Любослав Пенев се организира преди Коледа. Надпреварата ще се проведе на 21 декември от 10:00 часа в залата на ДИТ в Драгалевци. Крайният срок за записване е 19 декември, след което ще бъде направена схемата на турнира. Таксата за участие е 200 лв. на отбор (5+вратар), като ще бъде поставена и кутия край терените за желаещите да подпомогнат лечението на една от големите легенди на българския футбол. За записване: 0888687288!

Освен това е стартиран и благотворителен търг в подкрепа на Любо Пенев във Фейсбук. Фланелките са предоставени от бивши и настоящи футболисти, като под всяка снимка ще има описание.

