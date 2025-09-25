П ромените в ЦСКА продължават. Този път тя е свързана с третия отбор на "червените“ - Даниел Моралес заменя досегашния наставник Румен Трифонов, съобщиха колегите от Gong.bg.

Бразилецът стана част от ЦСКА още миналата седмица, когато бе обявена раздялата с Душан Керкез. Той бе взет, за да води дубъла на ЦСКА, тъй като Валентин Илиев се захвана с подготовката на първия тим за гостуването на Ботев Враца. Именно Моралес бе треньор при убедителната победа на "червените" над Етър с 4:1 в Mr Bit Втора лига.

Все още не е ясно дали Румен Трифонов ще напусне клуба или ще поеме някой отбор от Академията на ЦСКА.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX