От първия си ден в ЦСКА Душан Керкез няма настроение. Последният мач с 1948 съвсем го съсипа.

Т реньорът Душан Керкез, който откакто е в ЦСКА, не се е усмихвал на снимка, бе по традиция вече полусмазан след петия пореден мач без победа. С издънката 0:1 от абревиатурния съименник 1948 босненският спец изравни печално постижение от 41 години за най-лош старт на клуба. Последното подобно датира от 1984-та, когато под ръководството на великия Манол Манолов-Симолията „армейците” записват 4 загуби и 1 хикс в първите 5 срещи.

„Този мач е по-добър от всички - с тази енергия. Извинявам се на феновете, че загубихме. Днес бяхме по-близо до отбора, който искаме да бъдем във всеки мач. Изпуснахме два-три шанса. През първото полувреме направихме две малки грешки и ни вкараха гол. Жалко за момчетата. Когато няма резултати, е много трудно.

Трябва да вкарваме голове, за да печелим. Всички видяха днес, че имаше добри комбинации, шансове. Заслужавахме да вкараме, но така се случи.

Усещам напрежението, защото няма победи. Знаем, че пътят е тежък, труден. Но когато се прави нещо ново и трябва всичко да се смени, разучаваме всички футболисти.

Преди всеки мач може да има нови футболисти. Има много примери за големи отбори, които са имали повече време и накрая всичко се оправя. Сигурен съм, че ЦСКА може отново да стане най-добър в България. Трудно е, но е важно всички да даваме всичко.

Не съм имал по-труден момент - да нямам резултати в толкова мачове. Уча се от този момент, искам да се променя. В предишните мачове нямаше енергия и повече грешки, но днес бяхме по-добре", заяви Душан Керкез.