Б отев Пд все още не е пуснал декларация, но пък "жълто-черните" намериха начин как да насолят съдиите след загубата от ЦСКА. Както е известно, Димитър Димитров обяви, че има претенции съм реферите и най-вече към Волен Чинков, който бе на ВАР. "Канарчетата" жегнаха реферите с упреци в репортажа си за мача на официалния си сайт.

„След по-малко от 120 секунди неопитният съдия Геро Писков проспа чиста дузпа срещу Франклин Маскоте. Съвсем очаквано, компрометираният Волен Чинков, който отговаряше за системата VAR, не сигнализира на младия си колега и пловдивчани бяха сериозно ощетени.

В 65-ата минута Петко Панайотов на свой ред пропусна, а в 69-ата минута домакините получиха подарък от съдийската бригада, но от отсъдената дузпа Йоанис Питас стреля в напречната греда“, написаха от Ботев Пд.