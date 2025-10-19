Л егендата на ЦСКА Аспарух Никодимов разкри пред „Мач Телеграф“ очакванията си за предстоящата среща на тима с Добруджа в Добрич. Той призна и какво е посъветвал треньора на „червените“ Христо Янев. „Надявам се да стане добър мач и ЦСКА да успее да спечели. Ясно е, че и двата тима не се намират в добро състояние и им трябват точки.

Това е предпоставка да видим добър двубой. Дано и времето да е благосклонно и не вали дъжд. Казвам го най-вече заради хората, които ще бъдат по трибуните, а не толкова за футболистите. В кръга на шегата времето пречи на слабите играчи. ЦСКА минава през тежък период", каза още Никодимов.

