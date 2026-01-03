Б ившият футболист на ЦСКА Петър Витанов-Патрика разкри очакванията си за 2026 г. пред „Мач Телеграф“. „Радващо е, че се направиха два входящи трансфера още пред да дойде 2026-та година. Има раздвижване и това е важно. Доколкото разбирам, се опитват да вземат и един бразилец, но там не е сигурна работата. Хубаво е, че треньорът иска всички нови да са на линия още за началото на подготовката. Макс Ебонг е интересно име. Той е халф и национал на Беларус. На 26 години е”, заяви Патрика.

“Трябва да се засилят нещата още в нападение. Взе се и Алехандро Пиедраита, който е крило. В защита нещата постепенно се напасват. Дано до 6 януари се осъществят и другите трансфери, които Янев иска. Ще се радвам, ако и някой българин бъде привлечен. В България има такива момчета. Например Кристиян Балов. Той е безспорен талант. Мисля, че Балов би помогнал на ЦСКА. Може да се разберат със Славия и Венци Стефанов. Стига да имат желание. Балов е младо момче и има качества. Бърз е и техничен. Той би бил полезен, но всичко зависи от Христо Янев. Дали би му вършил работа. Ще се радвам да се дава повече шанс на родни момчета. Винаги съм искал да гледам българи в ЦСКА. Аз бих рискувал с родни момчета. Има някои много перспективни".

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

Цялото му изказване четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX