"Левски игра по-добре от това, което резултатът показва", обяви бившият играч на Левски Станислав Ангелов. "АЗ Алкмаар е много силен отбор. Левски вложи енергия, но на моменти изпусна контрола. Такива мачове са добре дошли за отбора, за да надгражда и да гради самочувствие. Доволен съм от мача", допълни Пелето пред БНТ.

"В последно време Лудогорец не е това, което сме свикнали да виждаме. Преходът не им се получава. Хубаво би било да продължат. Естествено, че Левски може да пребори Лудогорец за титлата. Левски е велик клуб и играе добре", отчете той.

"Арда е много симпатичен отбор с добър състав. Амбициозен треньор, който вижда определените детайли. Играл е в чужбина и разчита на българи. Има добра колаборация в отбора. Често ги наблюдавам с приятна емоция", призна той.

"ЦСКА се е концентрирал в стадиона и като че ли забравят, че трябва и футбол да се играе. Ще им трябва време, за да влязат в правилния коловоз. Там се говори за сериозни възможности, а резултатите не го показват. Трябва им време, за да се наместят. В големите клубове не се търпи, когато няма резултати. Нормално е да има големи очаквания", смята Ангелов.

Директорът на школата на Левски Раковски се надява държавата да отдели повече средства за развитието на младите спортни таланти. "Сега никой няма да тръгне да инвестира в деца. Държавата дава пари за земеделие, но защо никой не дава за деца? Не е ли по-важно бъдещето на тази държава? Как да сме конкурентни, като няма субсидии? Клубовете не инвестират, защото никой не те защитава да получиш това, което си изработил. За да реализираш нещо, системата трябва да притиска всички в производствения процес. Сградата се строи от основите. Ние гледаме в покрива, без да имаме основи", категоричен бе той.

"Нямам никакви очаквания за мача с Испания. Най-вероятно няма да го гледам. Искам да виждам конкурентен отбор, който да се бори на всички нива. Момчетата не са виновни. Илиян Илиев работи и се старае, но той само избира от най-доброто. Трябва да се отделят средства и да се обърне внимание на децата. Те са жертва на нерегулираната система. Трябва да се променят закони. Не вярвам новото правило много да помогне. Бюджетът за спорта не е достатъчен", завърши Ангелов.