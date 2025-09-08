ЦСКА 1948 и Берое си плащат, но разчитат на различен брой нашенци в мачовете си.

Т ози сезон ще остане в историята като първият, в който отборите няма да получат 400 бона такса „лукс“, за да не са задължени да излязат с четирима българи в титулярния състав, пише в днешния си брой в. "Мач Телеграф".

Ефектът от това правило е да се толерират клубовете, разчитащи на наши играчи, които да си поделят въпросните пари. Пет клуба – Лудогорец, Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Берое, обявиха, че се отказват от въпросните 400 бона, за да се изскубнат от ограниченията.

Интересно е, че един от тях – ЦСКА 1948, до момента стартира с минимум четирима нашенци, покривайки напълно изискването на БФC. „Червените“ тръгнаха с каре българи срещу Арда, Берое, Септември, Добруджа и Монтана, а срещу ЦСКА и Левски стартираха дори с петима.

В първите двубои родното присъствие се маркираше основно от Георги Русев, Емил Ценов, Димитър Шейтанов и Петър Витанов, докато в последните срещи в БГ формацията влязоха Петър Маринов и Борислав Цонев, докато Ценов, Русев и Витанов запазиха позициите си.

Интересно е, че Левски само в един от двубоите си не покри това изискване. Това се случи в срещата с Ботев Враца, когато „сините“ стартираха със Светльо Вуцов и Асен Митков. Срещу Септември, Славия и ЦСКА 1948 Веласкес хвърли по четирима нашенци. Срещу Монтана и Спартак Варна пък левскарите бяха дори с петима родни играчи. Това бяха Светльо Вуцов, Кристиян Димитров, Георги Костадинов, Марин Петков и Борислав Рупанов.

Интересно е, че Лудогорец е пет от шестте си двубоя на един играч от изискуемата квота. Срещу Септември, Ботев Враца, Добруджа, Локо Сф и Ботев Пд разградчани са с по трима нашенци, а срещу Славия тръгват с младока Симеон Шишков и Ивайло Чочев.

ЦСКА изглежда съвсем основателно не се стисна за 400 бона, пускайки основно чужденци като титуляри. В четири от срещите си „армейците“ стартираха само с по един българин – Иван Тасев срещу Ботев Пд и Спартак Вн и Теодор Иванов срещу ЦСКА 1948 и Славия. Най-много бяха българите при поражението от Локо Пд – трима, в лицето на Иван Турицов, Иван Тасев и Петко Панайотов.

Подобно и на „червените“ Берое също разчита основно на по един нашенец титуляр в мачовете си. Това е Викторио Вълков. Само в първия двубой със Спартак Вн българите бяха трима – Вълков, Иван Митев и Стефан Гаврилов.

