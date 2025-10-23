М ладежкият национал Петко Панайотов все още не си е извоювал титулярно място в ЦСКА, но въпреки това вече е любимец на феновете. В "Домът на футбола" 20-годишният халф говори за напрежението в клуба, мача в Добрич и своите амбиции във футбола. "Мачът с Добруджа беше тежък, но най-важното беше, че спечелихме. Не показахме най-добрата си игра, всички можем много повече, но трите точки бяха най-голямата ни цел. В момента сме в период, в който трябва да гледаме мач за мач и да трупаме точки.

Надявам се Христо Янев да изведе ЦСКА отново там, където му е мястото - на първата позиция. Сега в клуба има много хора на ръководни постове, които са били в ЦСКА и знаят каква е червената идея, включително треньорите на втория и третия отбор. Когато в клуба има български специалисти, атмосферата винаги е позитивна. Чувстваме се добре, отиваме всеки ден с желание на тренировка и се опитваме да даваме всичко от себе си всеки ден.

Благодарен съм за доверието към мен, но бих искал да получавам повече минути с уточнението винаги да са заслужени. Искам да помагам на отбора, да поемам отговорност, за да излезем заедно от тази трудна ситуация. Аз не спирам да работя, стремя се да давам максимум във всяка тренировка и във всеки мач. Развиването на втори и трети отбор е голямо богатство за един клуб. Защото винаги, когато не получаваш минутите, които искаш в първия отбор или пък се връщаш от контузия, има различни варианти.

Конкуренцията е хубаво нещо във футбола и не трябва да се притесняваме от нея. Опитваш се да се пребориш със съотборниците си на твоя пост и да показваш най-доброто. И който е по-добър, той да играе. Късмет е, че головете, които вкарах до момента, винаги бяха решаващи и то срещу трудни съперници. Емоцията е невероятна, неописуема. Бих се радвал повече, ако и отборът побеждава по-често. Аз предпочитам да съм по-здраво стъпил на земята, да работя повече от всички останали. Щастлив съм, че вкарах и за младежкия национален отбор.

Нямаме търпение да започнем да играем на новия стадион на ЦСКА, който е нашия дом. Предстои ни среща с Берое, който е доста опасен съперник. Няма да бъде лесно, но сме амбицирани да спечелим втори пореден мач, което ще бъде една малка крачка в правилната посока", заяви Панайотов.

