Б ившият вратар на ЦСКА и шампион на България - Ивайло Петров-Пифа, коментира пред „Мач Телеграф“ представянето на тима през сезона. Той е категоричен, че през следващата година „червените“ ще вдигнат шампионската титла. „Определено след идването на Христо Янев и Вангел Вангелов в ЦСКА, нещата се стабилизираха. В началото на сезона не бяха точните хора в клуба. Мисля, че сега е различно. Сплавта между Янев и Вангелов е много голяма и това се вижда. Те двамата работят в синхрон и го показаха. На мнение съм, че от този момент нататък ЦСКА ще израства с всеки изминал ден. Очаквам и съм сигурен, че на клуба му предстоят много хубави моменти”, заяви Пифа пред „Мач Телеграф“. “Привлякоха се две нови попълнения още преди Нова година. Това е радващо, защото те ще са на линия още за старта на подготовката. Ще имат време да свикнат с отбора. Надявам се да успеят да се докажат и да вдигнат още класата. Не съм този, който трябва да каже на какви позиции трябва да се подсили отбора. Това е работа на треньорите и ръководството. Няма как да кажа, защото те са по-наясно от всички нас. Всичко е в ръцете на клуба.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

