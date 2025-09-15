Т реньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов сподели мнението си след успеха над Славия с 3:1.

"Можеше още по-добре. Разделям мача на две полувремена, макар че до техния гол стояхме добре. След това отстъпвахме в единоборствата, прибрахме се много назад. Може би затова ни изравниха. Радостното е, че се събудихме през второто полувреме и изиграхме срещата докрая, както трябваше.

"Елиас е силен футболист. Хубавото е, че всеки който влезе, показва, че трябва и иска да бъде на терена. Само може да бъдем радостни от това, което показва всеки играч.Видя се, че смените помогнаха. Вкарахме два хубави гола и спечелихме. Не смятам, че само домакинските мачове трябва да превърнем в силно оръжие. Ако искаме да се борим за по-предни позиции, трябва да сме еднакво добри както вкъщи, така и навън", завърши племенникът на легендата Йордан Лечков.