Преди началото на сезона малцина очакваха Ботев Враца да завърши полусезона извън зоната на изпадащите. В последните години свикнахме клубът от Северозапада да крета на дъното и да се спасява чрез бараж по драматичен начин. Тази есен обаче видяхме нещо различно. Ботев завърши годината на девето място с 25 точки. За сравнение, през миналата кампания преди плейофите врачани имаха едва 21 точки. Скокът в развитието на клуба е забележителен и поставя няколко важни въпроса. Способен ли е Ботев Враца да задържи това ниво? Може ли за постоянно да се превърне в отбор от средата на класирането? Има ли амбициите и най-вече средствата да продължи развитието си и тази силна есен да не остане единичен случай?

Ботев Враца започна сезона с пет поредни мача без победа, но остави отличния впечатления с играта си. Преди да застане начело на ЦСКА, Христо Янев изгради разпознаваем стил под Околчица. Врачани се превърнаха в компактен отбор, който атакува и се защитава като един. Няма безцелно изритване на топката, разиграването е по земя с търсене на фланговете. Ботев не разполага типичен таран, а футболистите в нападение постоянно сменят позициите си, за да объркат съперника.

В резултат на това „зелените“ записа отлични резултати през есента. Стадион „Христо Ботев“ отново е превърна в трудно място за гостуване. Ботев победи у дома Черно море (1:0) и спря кандидатите за титлата Левски (0:0) и ЦСКА 1948 (0:0). Традиционно неудобният ЦСКА също не успя да победи в Северозапада (1:1). Дори шампионът Лудогорец щеше да си тръгне само с точка, ако не беше нещастен автогол на Антоан Стоянов в самия край. Ботев подобри значително и резултатите си в гостуванията. Най-силният мач беше може би този срещу евроучастника Арда (2:0), но победата срещу Локомотив София в „Надежда“ (1:0) и равенството срещу Славия (2:2) в „Овча Купел“ не са за пренебрегване. Врачани изненадаха приятно и с решението да заместят Христо Янев с млад треньор като Тодор Симов. Той натрупа сериозен опит като помощник през последните години и е похвално, че ръководството на Ботев Враца му гласува доверие. Засега Симов не разочарова, но до голяма степен се възползва и от натрупаната инерция при Янев.

Целият обзор четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

