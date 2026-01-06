С лед Божидар Чорбаждийски, който премина в румънския Херманщат, още един основен централен защитник на Ботев Враца ще прекоси Дунава. Става дума за Ариан Кабаши. Той преминава в Чиксереда.

"Защитникът Ариан Кабаши преминава в редиците на румънския елитен ФК Чиксереда! Ариан се разделя с Ботев след 38 изиграни мача, в които записа 1 гол и 1 асистенция, доказвайки се като един от най-стабилните бранители в състава. Благодарим му за професионализма и за сърцето, което остави във всяка минута за Ботев!

Пожелаваме ти здраве и много успех в румънската Суперлига, Ариан! С Ботевска воля, с Ботевски дух", написаха от клуба.

