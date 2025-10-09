Б ългарският футболен cъюз дари 100 000 лева на фондация „Слънчеви деца 2024“, основана от музикалната звезда Кристиян Талев - Криско, и каузата за интеграция в обществото на деца и младежи със специални потребности. Сумата е формирана от продажбата на билети от събитието „Заедно за децата“, което БФC реализира съвместно с фондация „Слънчеви деца“, дарения от спонсори на събитието, както и част от приходите от билетите за квалификациите на България за Световното първенство 2026.
Дарената от Футболния cъюз сума е една от най-големите до момента, отишли за благотворителната кауза на Криско за изграждането на специализиран център за деца със специални потребности.
