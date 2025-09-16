Кипърският голмайстор на ЦСКА Йоанис Питас едва ли е останал доволен от факта, че е останал резерва при успеха с 2:1 над Септември Сф. След трансфера си при „червените“ през зимата Питас беше твърд титуляр и в повечето мачове дори оставаше на терена по 90 минути. Изненадващо обаче Душан Керкез реши да го остави на пейката срещу Септември Сф и да заложи на новопривлечения Леандро Годой. Така в ЦСКА сякаш се появява казус „Питас“. Кипърецът се появи на терена едва в 62-ата минута именно на мястото на аржентинеца. Възможно е, ако скоро той не се върне в титулярния състав, напрежението да се повиши. Конкретно за мача със Септември Сф Душан Керкез има леко алиби за оставянето на опитния нападател на пейката, тъй като той игра два мача за националния тим на Кипър в паузата и може би се е нуждаел от кратка почивка.

Интересно е, че Керкез опита в два мача да пусне по едно и също време на терена и Годой, и Питас, но резултат от това нямаше. В първия ЦСКА загуби с 0:1 от ЦСКА 1948, а във втория направи 2:2 със Славия. И в двете срещи кипърецът се чувстваше изолиран и почти не игра с топката. Срещу „белите“ все пак гол вкара Годой, който не пропусна да се разпише и в контролата с Радник Сурдулица в паузата. Кошмара обаче не блесна срещу Септември Сф и заради това бе заменен именно от Питас.

Ако скоро кипърският футболист не се върне в титулярния състав, е възможно дори да поиска трансфер през зимата. Той бе взет след 6 месеца преговори и за него бяха платени 1,2 млн. евро на АИК. Питас дори бе голмайстор на шведския отбор. Понякога се говори, че за треньор е лукс да има в състава си двама нападатели от класата на Годой и Питас, които с едно свое действие буквално могат да решат всеки мач. Едва ли обаче Душан Керкез мисли така, след като двамата заедно на терена не блестят, заради което босненецът реши да остави по-опитният на пейката.

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ

