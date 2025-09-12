И велин Попов говори дълго пред колегите от Sportal.bg за най-коментирата тема в последните дни в Пловдив, а и не само - напускането му. Асът каза своята гледна точка и разказа любопитни случки от престоя си на Колежа.

"Доколкото ме познавате, аз исках да си завърша кариерата в Ботев Пловдив. Имахме разговор с Илиян, Николай Киров, обясних им моята позиция. Казах им - “хора, искам да завърша като пич”. Последните месеци започнах да усещам резки промени към отношението към мен. Главно от старши треньора. Играхме срещу Лудогорец и без да говори с мен, без да ми каже нищо ме остави извън титулярния състав. Преди мача ме пита дали може да разчита на мен за смяна. Казах му да, но и му казах, че това не е окей. Имахме 2-3 дни почивка, инициирах разговор с благодетеля. След това Киров ми обясни, че е трудно да играем с Неделев заедно. Питах ги дали аз съм човекът, който ще стои повече не пейката, но отговор не последва, само клатене на глава. Казах им, че тази роля не мога да я приема и не я желая. Тодор беше с нас и го питах дали той би стоял на пейката - той каза не. И аз не съм съгласен. Имам 7-8 месеца искам да ги завърша като пич. В такъв случай казах, че е по-добре по-възрастният да разтрогне договора и да си тръгне. Изрично казах няколко пъти, че за мен и двамата можем да играем по едно и също време. Треньорът, ако ме искаше да ме има в състава си, можеше да намери вариант", каза Попето.

"На тези години играя футбол за удоволствие, да стоя и да си вземам само заплата не става. Познавам се. Затова, когато нещо не ми харесва, ставам и си заминавам. В града имаше доста слухове, че аз и Тодор Неделев сме в конфликт, има интриги. Аз съм две години капитан на този отбор, досега не е имало конфликт. Втори капитан беше Николай Минков. Преди първия мач казах на Минков, ако ме сменят, да дам лентата на Неделев, за да му дадем допълнително мотивация. Минков каза няма проблем", обясни той.

"Аз не мога да стоя и да се унижавам. Не искам по този начин да ставам директор. Не ми е фикс идея. 7 месеца са и искам да ги изиграя като пич. Не се стигна до по-задълбочени разговори, приеха го, станах и си тръгнах. С никого от отбора нямам конфликт. С доста от футболистите говорих лично аз, преговарял съм. Онзи ден, като си тръгнах, Дани Наумов дойде при мен и ми благодари. Казах му да дойде, има хубава база, градът е хубав и не си затваря вратите за чужбина, затова ми благодари. След червения картон с Арда имаше лек вакуум с мен и Илиян Филипов. След този вакуум дали някой се е намърдал, не знам. До мен не е стигнало. Всеки може да си говори каквото иска. Другото, което искам да кажа, е, че когато Илиян искаше да вземе акциите, аз му казах, че от първия ден съм с него. Когато договорът ми изтече, му казах, че за пари няма да се пазаря. Каквото прецени, това е. Щом за това време не са разбрали какъв човек съм и моят характер какъв е, това си е за тяхна сметка. За 2 години и 77 мача нямам пропусната тренировка. Решили са да си тръгнат по друг път, без мен. В Ботев момента има много добри играчи", добави Ивелин.

"В един момент нещата се промениха. Изведнъж се породи това, че не можем да играем заедно с Тодор Неделев - без конкретика защо. За мен двамата можем да дърпаме каруцата. Няколко човека с характери можем да изправим отбора. Дано и сега се изправи. Ако правя бенефис, искам да го направя, както аз желая, а не да ме държат там затова. За мен приятелството не е спринт, а маратон. Преди два месеца бях навсякъде - лицето на проекта, около Ивелин Попов ще се гради отбора. Когато започнахме подготовка и не се знаеше какво ще стане бяхме няколко човека. Нямахме закуска, нямахме обяд. С един съотборник - Видев майка му ни правеше варени яйца и закусвахме в съблекалнята. За пари не сме се пазарили. Единственият път е, когато се опитах да уговоря г-н Филипов за отбора да се дадат премии", обясни той.

"Сега се събраха добри футболисти, на които им трябва време. Не знам дали ще е с този треньор или не. Това, което видях за два месеца, комуникацията му с играчите не е много добра. Времето ще покаже. Дано всичко да е наред. Като разтрогвах, даже не съм гледал какво подписвам. Не искам неустойки, нямам нищо за получаване. Няма драми и ядове. Подписах на 8 септември разтрогването".

"Имаше една случка след мача с Черно море. Хора от щаба за казали как ще разрешат проблема с Ивелин Попов, Първо този човек не може да разреши с мен нищо. Когато си кълбо от нерви, може да си изпуснеш нервите. На срещата казаха, че са очаквали да се обадя и да се извиня за червения картон. Аз още на следващия ден се извиних на отбора на тренировка. Глупав бе червения картон и избухнах. Най-голяма заслуга да не съм в отбора има Николай Киров", каза Попов.

