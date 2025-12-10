Последен танц може да направят двама играчи на Левски в четвъртък срещу Витоша за Купата. Това са Патрик Мислович и Карлос Охене. Двамата ще бъдат реабилитирани за този мач. Както е известно, от доста време насам Хулио Веласкес не разчита на тях. А „сините“ правят опити да се разделят с въпросните футболисти още сега, защото няма смисъл да стоят на „Герена“ до лятото. В това число влиза и Фабио Лима. Последният обаче се прави на ударен и не иска да си тръгва. Причината е, че едва ли ще намери друг отбор, където да получава толкова добри пари. А на практика не дава почти нищо срещу тях. „Сините“ обаче искат да използват тези средства за футболист, който наистина ще помогне да се вдигне конкуренцията и Хулио Веласкес да може да прави ротации без да се стига до издънки като тази със Славия. Иначе за Мислович се правят опити да бъде продаден срещу скромна сума в родината му – Словакия. Интерес към него проявява Спартак Търнава. Жест може да бъде направен за Охене, защото заплатата му не тежи, а освен това има статута на шоумен в съблекалнята.

