Н ападателят на Левски Мустафа Сангаре е желан от тунизийския гранд Есперанс, съобщават медиите в страната. Информацията гласи, че 26-годишният таран е влязъл в полезрението на клуба както с представянето си със "синята" фланелка, така и с националния отбор на Мали.

Трансферният прозорец в страната затваря на 21 септември и участникът на тазгодишното издание на Световното клубно първенство има още време, за да го привлече. Твърди се още, че Есперанс е отправил оферта за нападателя, като е бил готов да плати първоначално поставената му цена, но от ръководството на Левски са поискали повече пари. Африканският клуб има и друг вариант за нов нападател - Грежон Кий от Стандарт Лиеж.

Мустафа Сангаре има договор със "сините" за още две години. През този сезон той има 10 мача за столичани във всички турнири, в които е вкарал три гола. Сангаре вече записа и 4 мача за националния отбор на Мали. Есперанс започна слабо сезона в Тунис. Тимът има 8 точки след пет изиграни кръга и заема четвърто място във временното класиране.

