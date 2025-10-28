З апочват да снимат филма, посветен на вековния юбилей на Локомотив Пловдив. В събота ще започнат снимките на филма, посветен на вековния юбилей на Локомотив. Новината беше анонсирана от Фондация "100 години Локомотив", която се ангажира с организацията на тържествата през 2026 година.

Лентата е режисирана от Илиян Джевелеков и в първия снимачен ден ще бъдат заснети кадри от шествието на привържениците на "черно-белите" преди двубоя с градския съперник Ботев. Дербито е на 1 ноември (събота) от 14:45 часа на "Лаута".

"Приятели, 01.11.2025 наближава – денят, в който заедно ще напишем поредна страница от славната история на Локомотив! Организацията кипи, вълнението расте, а сега е време да споделим първата голяма стъпка от празничния ден:

Шествие, което ще започне от площад „Римски стадион“ точно в 12:00 ч. И това не е всичко! Шествието ще бъде първият снимачен ден за филма, който режисьорът Илиян Джевелеков подготвя по повод вековния юбилей на нашия клуб. Това е момент, в който всеки от нас може да стане част от историята.

Призоваваме семейства, приятели и всички верни черно-бели да се включат и заедно да извървим пътя на славата! Припомняме, че всеки дарителски жест е директна помощ в реализирането на филма и всички поставени цели. Заедно – за нашата история, за нашия клуб, за Локомотив, за Пловдив", написаха от фондацията в социалните мрежи.

