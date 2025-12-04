БОГОМИЛ РУСЕВ

Президентът на Добруджа Сергей Серафимов се изказа изключително остро относно съдийството в първенството от началото на сезона. Чашата при бизнесмена е преляла след поражението от Славия с 1:3, след което от щаба на добричлии бяха повече от бесни. „Потресени сме от съдийството от началото на сезона. Случилото се срещу Славия беше шокиращо. Човек от нашия клуб попита рефера след мача: „Не те ли е срам“, и той му е отговорил: „Не ме е срам!“. Надявам се силно нещо в българския футбол да се промени, защото не ни чака нищо добро, ако продължаваме по този начин“, заяви пред „Мач Телеграф“ Серафимов.

„Момчетата са затормозени психологически, те вече знаят, че каквото и да направят, ще бъдат поразяни от съдиите. Вижте колко червени картони имаме, както и колко жълти. Наистина не знам докога ще издържим“, продължи бизнесменът. Добруджа има 4 червени картона от началото на сезона, а отделно от това играчите на Атанас Атанасов получават средно по 3 жълти картона на мача.

„Нашият треньор заяви след двубоя със Славия, че в България трябва да има ВАР на ВАР-а. Аз бих добавил, че в България трябва да има ВАР на ВАР-а на ВАР-а. Положението е нетърпимо и пак добавям – не знам докога ще издържим“, обяви Серафимов.

