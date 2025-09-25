М ащабен проект по създаване на игрален филм за живота и кариерата на легендарния български футболист Христо Стоичков бе представен днес.

Премиерата на лентата е планирана за края на 2027-а, а амбициите на екипа са кино продукцията да бъде без аналог и да се превърне в събитие, което ще вълнува цялата страна през следващите години и да остави следа на международната сцена. Новината бе съобщена на специално събитие на 25 септември 2025 г. в MINASofia - първото имерсивно пространство в столицата.

Режисьор на филма ще бъде Мартин Макариев, а част от креативния екип са актьорът Александър Сано, както и Владимир Памуков - дългогодишен спортен журналист и автор на книгата "Христо Стоичков - историята".

Лентата ще отведе зрителите отвъд образа на Стоичков и ще разкрие най-драматичните, най-съкровените и най-велики моменти от живота на човека, превърнал се в емблема и гордост за България.

"Още при първата ни среща с екипа за лентата ме провокираха с думите: "Христо, имаш една важна несвършена работа в този живот!" Погледнах ги първо изненадано, а после и лошо. А те бързо обясниха: "Имаш славна история, но нямаш филм!". Ама тогава какво чакате, им отговорих! Направете го! И да стане хубав, защото… Левачката ми още си я бива!", разказа Христо Стоичков.

"Зрителите ще видят едно дете откъде е тръгнало какви препятствия е имало. Три пъти наказания, три пъти отхвърлян от футбола, но стигнахме до онзи мач в Париж и после до САЩ 94. Никога не се предадох с характер да прескачане тези неприятности, което имах. Посланието е светът да разбере, че България има хора, което правят чудеса. Филмът ще започне с трибагреника и българска музика, да знаят по света откъде е тръгнал Стоичков. Ще бъда на всеки един снимачен ден. Искам самият актьор да се чувства комфортно. Не се съмнявам че ще бъде уникално", каза още Христо Стоичков.

Режисьорът Мартин Макариев разкри, че лентата се очаква на големия екран в края на 2027 година.

"След като всички овации заглъхнаха и стадионите опустяха, остава споменът за човека, който направи така, че България да има лице и име пред света. Стоичков ни даде гордостта да вървим с високо вдигната глава, когато се изрече думата "Българин" - днес е наш ред да разкажем неговата история и да му върнем жеста. Един за всички и всички за един. Стоичков е национално богатство.

Отне ни няколко години да съберем материал за този филм. Трябваха ни разрешителни от ФИФА, от Барселона, от половината свят. Още не сме направи окончателен избор за актьора, който ще изиграе Стоичков. Филмът ще бъде с продължителност около 150 минути", заяви Мартин Макариев.

"Имаме уникален, може би дори исторически, шанс чрез филм за една световна спортна легенда да обърнем прожекторите към България. Христо го заслужава, както и нацията ни. Стъпваме смело към този проект, без никакъв страх. Топката е шутирана във въздуха и чакаме да финишира в мрежата по най-елегантния начин. Нацията азаслужава този филм", коментира Александър Сано.

"Обичам да се шегувам с Христо, защото малко хора го правят. И затова му казвам да не се притеснява дали ще стане хубав филм. Обещах му, ако не ни дадат награда, да се качим на сцената на някой фестивал и да си я вземем с бой. Тази идея обаче не му допадна изобщо. И сега няма как - тръгваме по трудния начин към мечтата ни за нещо запомнящо се. Ако не друго, поне мечти имаме!", допълни Владимир Памуков.

"Стоичков - Филмът" ще излезе и извън пределите на страната, за да представи България на световната сцена/БТА.